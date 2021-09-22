В Роспотребнадзоре опровергли, что "дельта"-штамм вызывает более тяжелое течение коронавируса

Особенность "дельта"-штамма в его способности быстро распространяться по воздуху Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Роспотребнадзоре прокомментировали информацию о том, что штамм коронавируса "дельта" может вызывать более тяжелое течение заболевания. Глава ведомства Анна Попова отметила, что достоверных данных, на основании которых можно это утверждать, нет.

"Нигде в мире не описано, что штамм "дельта" вызывает более тяжелое течение", - заявила Попова в интервью Кириллу Позднякову на канале НТВ.

Глава Роспотребнадзора отметила, что особенность "дельта"-штамма в его быстром распространении относительно "оригинальных" версий коронавируса. Но о том, что он более тяжело переносится, речи не идет.

Как ранее писал сайт kp.ru, ученые из Университета Мэриленда в США выяснили, что мутировавший коронавирус лучше переносится по воздуху, чем его "оригинальный" вариант. Они смогли подтвердить, что "дельта"-версия вируса более заразна, чем "альфа", а также доказали, что медицинские маски снижают риск передачи вируса на 50%.