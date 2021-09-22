Машину первого помощника Зеленского обстреляли под Киевом, водитель ранен

По машине выпустили свыше 10 пуль / Фото: полиция Украины

Неизвестные злоумышленники совершили покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира, сообщает пресс-служба МВД Украины на странице ведомства в Twitter.

По информации правоохранительных органов, автомобиль обстреляли из оружия. В машину выпустили свыше десяти пуль. Водитель получил ранения.

Фото: полиция Украины

По информации издания "Страна", он находится в реанимации. Его состояние оценивают как тяжелое. У мужчины три пулевых ранения. Сам Сергей Шефир не пострадал.

Фото: полиция Украины

В офисе Зеленского назвали покушение на его первого помощника Шефира попыткой демонстративного убийства ключевого члена команды .

Фото: полиция Украины

Как ранее писал сайт kp.ru, в сентябре неизвестный сообщил кол-центру Службы безопасности Украины об угрозе покушения на украинского лидера Владимира Зеленского, а также нападения на парламент страны. Звонивший представился Владимиром Александровичем Георгиевым и заявил, что слышал о планируемом нападении на главу государства.

Фото: полиция Украины