Forbes опубликовал рейтинг миллиардеров с самыми высокими доходами за 2020 год

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев и основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Журнал Forbes составил рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами в 2020 году. В своих расчетах специалисты издания основывались на оценке прибыли, которую миллиардеры получили после продажи активов или в виде дивидендов.

Первое место в рейтинге занял основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов. В 2020 году, по данным Forbes, доходы предпринимателя и его семьи выросли почти на 25% и достигли 1,7 миллиарда долларов. Второе место занял председатель совета директоров и основной акционер группы НЛМК Владимир Лисин. Его доходы за год оцениваются в 1,48 миллиарда долларов. А глава USM Holdings Алишер Усманов в прошлом году стал богаче на 1,43 миллиарда долларов.

Также в пятерку миллиардеров с самыми высокими доходами в 2020 году вошли глава "Лукойла" Вагит Алекперов, который получил 1,14 миллиарда долларов прибыли, и сенатор Сулейман Керимов с семьей - 922 миллиона долларов прибыли за год.

Forbes отмечает, что в 2020 году общий доход участников рейтинга сократился почти на 30% в сравнении с 2019 годом, до 10,7 миллиарда долларов. Большинство участников попали в рейтинг благодаря дивидендам принадлежащим им компаний.

Как ранее писал сайт kp.ru, миллионеры из США рассказали о недостатках большого наследства. Большинство из них опасается за судьбу активов и ставит наследникам условия получения наследства.