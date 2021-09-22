В России 22 сентября 2021 выявлены 19 706 случаев заражения коронавирусом

Общее количество заразившихся коронавирусом с начала пандемии составило 7 313 851 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За сутки в России выявили 19 706 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Об этом сообщает официальный интернет-ресурс для информирования населения по вопросам коронавируса.

Наибольшее число новых заболевших зарегистрировано в Москве, где за сутки заболели 1991 человек. На втором месте по заболеваниям Санкт-Петербург – там выявили 1521 новых случаев, на третьем Московская область – 986 заболеваний.

Меньше всего заболевших в Ненецком автономном округе - 12 случаев заражения, а также в Магаданской области - 15 человек за сутки.

За прошедшие сутки были зарегистрированы 817 летальных исходов, а полностью выздоровели 16 102 пациента.

Общее количество заразившихся коронавирусом с начала пандемии составило 7 313 851 человек, выздоровевших - 6 542 213.

Сайт kp.ru сообщал, что накануне в России выявили 19 179 новых случав заражения коронавирусом, скончалось - 812 человек. Полностью выздоровели с начала эпидемии 6 526 111 пациентов.