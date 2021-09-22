Пресс-секретарь Зеленского связал покушение на Шефира с курсом на деолигархизацию

Сергей Никифоров / Фото: кадр из видео

Пресс-секретарь главы украинского государства Владимира Зеленского прокомментировал покушение на первого помощника президента Сергея Шефира.

По словам Сергея Никифорова, ни исполнитель, ни заказчики преступления не смогут избежать наказание.

"Публичная реакция президента на происшествие также скоро будет. По состоянию на сейчас можно сказать, что исполнитель покушения и его заказчики не смогут избежать наказания, - написал Никифоров. - Также курс Офиса президента на деолигархизацию Украины не изменится и никакие коварные действия на это не повлияют".

Как ранее писал сайт kp.ru, в среду, 22 сентября, неизвестные обстреляли машину, в которой находился Сергей Шефир. В автомобиль выпустили не менее десяти пуль.

Чиновник не пострадал, а его водитель получил серьезные ранения. По данным журналистов, в него попали три пули. Его увезли в реанимацию.