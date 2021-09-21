Эрдоган в ООН заявил, что Турция не признает Крым частью России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не признает Крым частью России и считает необходимым сохранить территориальную целостность Украины.

«Мы считаем важным сохранять территориальную целостность и суверенитет Украины, включая территорию Крыма, аннексию которого мы не признаем. Необходимо прилагать больше усилий в вопросе защиты прав крымских татар», - заявил турецкий лидер, выступая на общеполитических дебатах 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее 20 сентября министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением о том, что Анкара не признает выборы в Госдуму на территории Крыма, поскольку «продолжает поддерживать территориальную целостность Украины» и отказывается считать полуостров российским.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сказала, что Москва не оставит это заявление без внимания.