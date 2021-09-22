Самым распространенным в Москве штаммом коронавируса оказался "дельта"

Власти продолжат наблюдать за ситуацией Фото: Олег УКЛАДОВ

Распространенность штамма коронавируса "дельта" в Москве достигла 100% - он доминирует над всеми другими разновидностями заболевания в столице. Такой результат показало исследование на базе центра имени Н.Ф.Гамалеи.

Как рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, в городе проводится постоянное исследование генома SARS-Cov-2. Это делается для того, чтобы понимать, с какой разновидностью коронавируса приходится иметь дело в данный момент - каждая из них несколько отличается от остальных.

"На протяжении лета еженедельно на базе центра Гамалеи проходило исследование структуры штаммов коронавируса на территории столицы. В рамках него было определено, что в Москве в настоящее время 100% доминирует "дельта"-штамм коронавируса", - цитирует Ракову РИА Новости.

Отмечается, что власти продолжат наблюдать за ситуацией с коронавирусом. Работа будет проводиться во взаимодействии с центром Гамалеи и Центром лабораторных исследований Депздрава Москвы.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Роспотребнадзоре прокомментировали информацию о том, что штамм коронавируса "дельта" может вызывать более тяжелое течение заболевания. Глава ведомства Анна Попова отметила, что достоверных данных, на основании которых можно это утверждать, нет.