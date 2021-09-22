МВД Украины заявило, что помощника Зеленского хотели убить, а не запугать. Фото: полиция Украины

Покушение на Сергея Шефира, первого помощника украинского президента Владимира Зеленского, было совершено с целью именно его убийства, а не запугивания. Такое заявление в среду, 22 сентября, сделал глава Министерства внутренних дел Украины Денис Монастырский.

«Целью данного преступления было не запугать, а именно убить первого помощника президента Украины. Также подчеркиваю, что команду президента не напугать», - заявил министр, отметив, что начатые реформы, в том числе по борьбе с организованной преступностью, будут продолжены.

Монастырский также указал на то, что заявление о причастности российских спецслужб к покушению на помощника украинского лидера на данный момент преждевременно, и правоохранители изучают все версии.

«Это должно показать расследование. На данный момент рано говорить о каких-то конкретных субъектах», - сказал глава ведомства, комментируя вопрос о возможной причастности к покушению российских спецслужб.

Тем временем глава Нацполиции Украины Игорь Клименко сообщил, что правоохранители рассматривают несколько версий покушения на помощника главы государства, среди которых дестабилизация ситуации в стране, а также давление на власть, в том числе «с участием спецслужб иностранных государств».

Напомним, автомобиль первого помощника украинского президента обстреляли в Киеве в среду, 22 сентября. Шефир не пострадал, однако ранения получил его водитель. Который сейчас находится в реанимации.