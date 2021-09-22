Кремль: Россия выполняет все обязательства по поставкам газа в ЕС Фото: REUTERS

Россия выполняет все свои контрактные обязательства перед потребителями газа в Европейском союзе, и на сегодняшний день близка к историческому максимуму по объёмам экспорта голубого топлива. Таким образом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова старшего советника Госдепартамента по энергетической безопасности Амоса Хохштейна о том, что российская сторона должна как можно скорее увеличить поставки газа в Европу, поскольку некоторым странам Евросоюза может не хватить запасов в случае холодной зимы.

Как отметил пресс-секретарь главы государства, транзитировать газ, не продав его, нельзя. Пескосв подчеркнул, что голубое топливо сначала продаётся, после чего добывается, и только потом уже транзитируется.

«Российская сторона на 100% и даже больше выполняет все контрактные обязательства перед европейскими потребителями. Более того, насколько нам известно, сейчас мы вообще близки к историческому максимуму по объёмам поставок газа европейским покупателям», - заявил представитель Кремля в среду, 22 сентября.

Напомним, ранее Хохштейн заявил, что дефицит газа в Европе напрямую связан с желанием Москвы быстрее запустить газопровод «Северный поток – 2».