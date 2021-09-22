Заболеваемость COVID-19 в Москве выросла за неделю на 24% Фото: Иван МАКЕЕВ

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Москве выросла за неделю на 24 процента, а уровень госпитализаций повысился на 15 процентов. Такую статистику в среду, 22 сентября, привела заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«На протяжении последних нескольких дней мы фиксируем рост заболеваемости коронавирусом в Москве. По отношению к прошлой неделе рост составил 24%», - заявила помощник мэра, отметив, что причины таких изменений понятны не только эпидемиологам, «но и с бытовой точки зрения».

Ракова уточнила, что для осеннего сезона характерен подъем заболеваемости ОРВИ, а также увеличение количества контактов, которые связанны с возвращением граждан из отпусков и с дач, а также возобновлением занятий в школах.

Заммэра также заявила, что для лечения заразившихся COVID-19 в Москве уже развернули и зарезервировали достаточные коечные мощности. При этом эксперты проводят постоянное исследование генома нового вируса для того, чтобы определить, с какой вариантом имеют дело.

Напомним, в России в среду, 22 сентября, выявлены 19 706 случаев заражения коронавирусом, из них 1 521 в Москве. Общее количество заразившихся коронавирусом с начала пандемии в стране составило 7 313 851 человек.