Число богатых семей в России за год сократилось на 39%

Больше всего в России семей, которым хватает денег только на еду и одежду Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

С января по конец марта 2021 года эксперты насчитали в России на 39% меньше финансово благополучных семей, чем годом ранее. Об этом говорится исследовании аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza, основанном на опросных данных Росстата.

Самыми финансово благополучными исследователи называют семьи, которые заявили, что у них достаточно средств для покупки всего, что они считают нужным. Таковых в России в 2021 году насчитывается 1,9% населения или 1,03 миллиона домохозяйств. В прошлом году благополучными могли назвать себя 3,1% семей. За год финансовые условия ухудшились в домохозяйствах в 37 регионах страны, отмечают исследователи.

Больше всего (49%) в России семей (27,16 миллиона), которым хватает денег только на еду и одежду. Купить товары длительного пользования они не могут. Еще 36% домохозяйств (19,95 миллиона) говорят, что у них есть возможность приобрести еду, одежду и товары длительного пользования, но покупка автомобиля, квартиры или дачи для них затруднительна.

Еще 12,9% российских семей (7,14 миллиона) денег хватает только на еду, а у 0,2% (115 810) нет средств даже на продукты питания.

Как ранее писал сайт kp.ru, журнал Forbes составил рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами в 2020 году. Первое место в рейтинге занял основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов. В 2020 году, по данным Forbes, доходы предпринимателя и его семьи выросли почти на 25% и достигли 1,7 миллиарда долларов.