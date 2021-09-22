В Минэнергетики Германии заявили, что Россия выполняет все обязательства по поставкам газа на фоне роста цен на него

Высокие цены на газ объясняются множеством факторов Фото: REUTERS

Представитель Министерства энергетики ФРГ Сузанне Унград прокомментировала предположения о том, что Россия может быть виновата в рекордной стоимости газа. Некоторые журналисты и аналитики говорят, что Москва и "Газпром" намеренно влияют на рынок, чтобы ускорить ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2".

Унгард сказала, что высокие цены на газ объясняются множеством факторов, среди которых сложная зима, конъюнктурные изменения на рынке, повышенный спрос на газ, пожары в Сибири и многое другое. Россия же, подчеркнула представитель Минэнерго ФРГ, выполняет существующие договоры о поставках. И о пренебрежении существующими контрактами Германии не известно, пишет РИА Новости.

Унгард также отметила, что в правительстве следят за ситуацией, но не вмешиваются. По ее мнению, отреагировать на высокую стоимость топлива должен рынок.

Как ранее писал сайт kp.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия выполняет все свои контрактные обязательства перед потребителями газа в Европейском союзе, и на сегодняшний день близка к историческому максимуму по объёмам экспорта голубого топлива.