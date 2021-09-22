Пропавший под Хабаровском Ан-26 находился в эксплуатации с 1979 года. ФОТО WIKI IMAGE

Самолетом Ан-26, который выполнял полет в 38 километрах от Хабаровска и пропал с радаров, находился в эксплуатации 42 года. Таким образом, воздушное судно выработало 105 процентов ресурса.

«Самолет Ан-26 находится в эксплуатации с 1979 года. Его назначенный ресурс составляет 40 лет, то есть он выработал 105 процентов ресурса», - приводит ТАСС заявление источника в авиационных службах.

Напомним, как писал сайт kp.ru, самолет Ан-26 пропал с радаров под Хабаровском в среду, 22 сентября. На борту лайнера находились шесть человек. По данному факту Следственный Комитет России возбудил уголовное дело. Как сообщали в пресс-службе СК РФ, дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц» (ч.3 ст. 263 УК РФ).