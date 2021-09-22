Мосгорсуд признал законным приговор Эдварду Билу по делу о массовом ДТП в Москве

Эдварда Била приговорили к двум годам ограничения свободы и лишению водительских прав на три года. Фото: Артем КИЛЬКИН

Московский городской суд признал законным приговор блогеру Эдварду Билу, настоящее имя которого Эдуард Биль. 1 апреля 2021 года в Москве внедорожник, которым управлял интернет-знаменитость, на приличной скорости выехал на встречку и лоб в лоб протаранил "Фольсваген", спровоцировав массовую аварию на несколько машин. В результате ДТП одна из пострадавших навсегда осталась инвалидом, а Била приговорили к двум годам ограничения свободы и лишению водительских прав на три года.

Как сообщил ТАСС адвокат осужденного Сергей Жорин, суд отклонил жалобы всех сторон и признал приговор в отношении блогера законным. Таким образом, решение первой инстанции вступило в силу. Эдвард Бил признан виновным по части 1 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека").

Как ранее писал сайт kp.ru, блогеру также придётся компенсировать ущерб пострадавшим. Одной только женщине, ставшей инвалидом после ДТП, он должен заплатить 11 миллионов рублей.