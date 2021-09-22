МИД РФ пока не ожидает возобновления прямого авиасообщения с Грузией Фото: Иван ВИСЛОВ

Возобновления прямого авиасообщения между Россией и Грузией на данный момент не ожидается. Такое заявление в среду, 22 сентября, сделал заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, указав на готовность возобновить авиасообщение при создании соответствующих условий.

«Мы готовы возобновить авиасообщение тогда, когда для этого будут созданы необходимые условия, в первую очередь с точки зрения безопасности, в т. ч. эпидемиологической», - заявил дипломат в интервью ТАСС, отмечая, что российское внешнеполитическое ведомство выступает за нормализацию отношений между двумя странами.

Руденко также заявил, что существующий сегодня уровень отношений между Грузией и Россией «не в интересах обоих государств», однако активно развивается экономическое сотрудничество между странами.

«Существуют вполне конкретные темы и области сотрудничества, где стороны действительно получали бы выгоду. Но для нас важно, чтобы, как я уже сказал, в Грузии была создана безопасная обстановка, чтобы наши туристы чувствовали себя спокойно», - отмети замминистра.

Напомним, в конце июля в Грузии выразили надежду в ближайшее время обсудить с Россией возобновление авиасообщения, которое было прервано в 2019 году.