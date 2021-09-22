Эксперт объяснил, что стоит за громким заявлением американского генерала Рэймонда о боевом российском спутнике-матрешке Фото: Shutterstock

Инженер-конструктор космических аппаратов, старший научный сотрудник Института космических технологий Алексей Ковалев прокомментировал «Комсомольской правде» слова командующего Космическими силами США Джона Рэймонда о российском спутнике, который он называл то «боевой русской матрешкой», то системой «кукла в кукле».

По словам командующего Космическими силами США, российский спутник «запускается, открывается», а после этого появляется ещё один спутник, который также открывается, после чего «снаряд выстреливает, чтобы уничтожить американские спутники».

По мнению Ковалева, для подобных заявлений есть несколько причин, среди них чисто экономическая. «Командующий Космическими силами США, распространяя такие сказки-страшилки, хочет выбить побольше "бабла" на свое войско. К тому же американцы невероятно самолюбивые люди: они уверены, что во всем должны быть первыми. А тут русские в космосе им лом в задницу вставили», - заявил специалист, отметив, что из-за этого «они и завопили, что Москва милитаризует космос».

Ковалев считает, что если кого-либо и надо «тыкать пальцем, виня в милитаризации космоса», то в первую очередь самих же американцев. Как отметил инженер-конструктор, США не скрывают, что мини-челнок Boeing X-37 создавался, как космический истребитель, а программа Keyhole/CRYSTAL, которая хоть и заявлена как гражданская, управляется Национальным управлением военно-космической разведки США. «И этим все сказано», - заключил он.