Минтранс РФ подготовил законопроект об ответственности агрегаторов такси перед пассажирами Фото: Евгения ГУСЕВА

Минтранс РФ подготовил проект закона, в котором предлагает ввести ответственность служб заказа такси перед пассажирами. Такое заявление сделал директор департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта ведомства Алексей Бакирей.

Как отметил директор департамента, в министерстве считают, что служба заказа такси должна нести определенную ответственность, «связанную с возникновением ущерба для пассажира и его имущества, вреда здоровью и жизни пассажира»,

Бакирей пояснил, что проект закона предлагает обязать регулятор такси предоставлять самозанятым таксистам возможность прохождения предрейсового, а также послерейсового медосмотра. Кроме того, должен проходить технический осмотр автомобиля, предрейсовый контроля технического состояния транспортного средства и тому подобное.

«Надо понимать, что объективно такие лица, наверно, в полном объеме требования, предусмотренные 196-ым федеральным законом и иными нормативными актами, которые направлены на обеспечение безопасности, самостоятельно исполнять не смогут - или это будет затруднительно для них», - заявил он в ходе прошедшего в Совете Федерации круглого стола «Цифровая трансформация рынка пассажирских перевозок легковым такси: преимущества и недостатки».

Напомним, ранее в России предложили ужесточить наказание для пьяных таксистов.