В конгрессе США готовят санкции против 35 россиян

Предложенные конгрессменами поправки носят только рекомендательный характер Фото: REUTERS

В Вашингтоне готовят новые санкции против России и ее граждан. В среду, 22 сентября, комитет по регламенту палаты представителей конгресса одобрил законопроект, который предполагает введение ограничений в отношении 35 российских высокопоставленных чиновников и крупных бизнесменов, по мнению американских законодателей, якобы виновных в причастности к нарушениям прав человека.

Стоит отметить, что документ носит только рекомендательный характер и внесен в качестве поправок к проекту оборонного бюджета Соединенных Штатов на 2022 финансовый год. Даже если его одобрит полный состав конгресса США, он все равно будет лишь рекомендацией, а само решение, вводить санкции против упомянутых в проекте россиян или нет, конгрессмены оставляют на усмотрение Белого дома.

Авторы законопроекта предлагают пополнить «черный список» Вашингтона именами 35 россиян. В перечень вошли, в частности, премьер-министр России Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, директор ФСБ Александр Бортников, глава Росгвардии Виктор Золотов, руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин, министр здравоохранения Михаил Мурашко и мэр Москвы Сергей Собянин.

Среди бизнесменов, которые могут попасть под американские санкции, упоминаются Роман Абрамович, глава «Роснефти» Игорь Сечин, глава «Газпрома» Алексей Миллер, а также главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, гендиректор «Первого Канала» Константин Эрнст и другие известные как в нашей стране, так и за рубежом люди.

Предполагается, что после того, как поправки одобрят и закон будет принят обеими палатами американского парламента, в течение полугода (180 дней) президент США Джо Байден должен представить профильным комитетам конгресса свое заключение, будет ли кто-либо из фигурантов этого перечня включен в санкционный список по пресловутому «закону Магнитского».