В Совфеде пообещали «чувствительный» ответ Москвы на санкции США против 35 россиян

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров убежден, что Москва «чувствительно» ответит Вашингтону на новые санкции Вашингтона против 35 россиян – политиков, чиновников, общественных деятелей и журналистов.

«Россия ответит на новые санкции США, он может быть асимметричным, но чувствительным для Вашингтона», - сказал он, комментируя новость о том, что конгрессмены США подготовили очередной «черный список».

Джабаров считает, что американские законодатели стремятся ухудшить отношения с Россией, «испугавшись настроя» главы Белого дома Джо Байдена на налаживание отношений между странами. Парламентарий указал, что предложение о санкциях было озвучено после заявления президента США на Генассамблее ООН о необходимости сообща бороться с мировыми угрозами.

«Они (конгрессмены) собрали все в одну кучу – и политиков, и экономистов, и общественных деятелей», - отметил Владимир Джабаров в беседе с РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что комитет по регламенту палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, который предполагает санкции в отношении 35 российских официальных лиц, высокопоставленных чиновников и крупных бизнесменов. В этот список также вошли главред телеканала RT Маргарита Симоньян и гендиректор «Первого Канала» Константин Эрнст.