Поиски пропавшего самолета Ан-26 в Хабаровском крае возобновлены

Под Хабаровском продолжаются поиски пропавшего самолета Ан-26. Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае продолжаются поиски пропавшего накануне самолета Ан-26, с рассветом к поисково-спасательной операции присоединилась авиация – два вертолета и самолет. К этому часу в районе предполагаемого крушения воздушного судна погода улучшилась, солнечно.

«Поиски шли всю ночь. Воздушные суда сейчас летают», - сообщили ТАСС в пресс-службе краевого главка МЧС.

Спасатели ведут осмотр тайги. В экстренных службах региона рассказали, что приблизительное местонахождение Ан-26 и квадрат поиска определены, но местность труднодоступная, там нет ни дорог, ни населенных пунктов, поэтому поисковые группы будут добираться туда пешком.

Напомним, как писал сайт kp.ru, самолет Ан-26 пропал с радаров в среду, 22 сентября. Воздушное судно выполняло технический полет, и в тот момент находилось в 38 километрах от аэропорта Хабаровска. Предположительно, на его борту находится экипаж из шести человек.

По одной из версий, самолет из-за плохой видимости в непогоду (дождь, сильный ветер) мог столкнуться с сопками в Большехехцирском заповеднике.

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«КП» рассказывает, что известно о возможном крушении самолета Ан-26 в Большехехцирском заповеднике под Хабаровском. По предварительным данным, на борту могут находиться до семи человек (подробности).