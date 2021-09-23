Депутат Европарламента заявил, что "настоящая проблема" США, а не Россия

Депутат Европейского парламента Мик Уоллес предлагает пересмотреть отношения с мировыми державами Фото: REUTERS

Депутат Европейского парламента Мик Уоллес предложил Евросоюзу пересмотреть отношения с Россией, США и Китаем на фоне заявлений президента США Джо Байдена о "новой эре неустанной дипломатии".

"Вооруженные силы специального назначения США ежегодно проводят незаконные действия в более чем 130 странах, - написал Уоллес на своей странице в Twitter. - Вот уже много лет США отказываются уважать международное право. И все же ЕС делает вид, что Китай и Россия являются проблемой".

Евродепутат также напомнил, что США сбрасывают больше бомб, чем весь остальной мир вместе взятый.

Как ранее писал сайт kp.ru, Джо Байден на Генассамблее ООН заявил, что вывод войск Соединенных Штатов и НАТО из Афганистана ознаменовал завершение "эры бесконечных войн" и положил начало "эпохе неустанной дипломатии".

По его словам, Вашингтон переключается с "войн прошлого" на актуальные проблемы. Среди них Байден назвал кибербезопасность, соблюдение прав человека и борьбу с терроризмом.