Центр Чумакова увеличит мощность производства вакцины "КовиВак"

Модернизация производства позволит до конца года дополнительно выпустить 2,5 млн доз вакцины Фото: Олег УКЛАДОВ

Центр имени Чумакова РАН нарастит производство вакцины от коронавируса "КовиВак", сообщает Минобрнауки России в своем telegram-канале.

По словам гендиректора центра Айдара Ишмухаметова, это произойдет благодаря успешному завершению модернизации производства.

Планируется, что это позволит до конца года дополнительно выпустить 2,5 млн доз. В гражданский оборот направят 1,5 млн доз.

"Модернизация производства прошла успешно и закончилась в ранее запланированные сроки. Мы уже начали производство вакцины на новом оборудовании, - уточнил Ишмухаметов. - Новое оборудование позволит Центру нарастить свои мощности в 2-2,5 раза".

Как ранее писал сайт kp.ru, глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил о том, что в их центре разработан специальный вариант вакцины "Спутник V", ориентированный на выработку антител против "дельта" варианта коронавируса, наиболее заразного и распространенного сейчас варианта.