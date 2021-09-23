Мишустин утвердил правила выдачи разрешений на ввоз медикаментов для тяжелых больных

Премьер-министр России Михаил Мишустин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила выдачи разрешений на ввоз медикаментов, незарегистрированных в России. Документ опубликован на сайте правительства РФ.

Он дает возможность благотворительным фондам и медорганизациям возможность подавать заявления на ввоз таких медицинских изделий, если они необходимы для лечения тяжелобольных пациентов. Обязательное условие – отсутствие российских аналогов.

Правила вступают в силу 1 марта 2022 года. Заявления будут принимать как через портал Госуслуг. На его рассмотрение предусмотрено пять дней. В правительстве отмечают, что это упростит и ускорит ввоз жизненно важных медицинских изделий.

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