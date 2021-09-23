Директор центра Чумакова назвал политическим вопрос признания странами "КовиВака"

"КовиВак" - российская вакцина от коронавируса, зарегистрированная в феврале 2021 года Фото: Олег УКЛАДОВ

Директор Центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов заявил, что вопрос признания российской вакцины "КовиВак" в других странах - это в большей степени вопрос политики, а не здравоохранения.

"Это вопрос все-таки в большей степени политический, потому что есть два аспекта, которые мы иногда не очень хорошо понимаем", - рассказал Ишмухаметов в эфире Россия 24.

Он пояснил, что с одной стороны Россия ведет работу в направлении регистрации вакцины в другой стране - решает вопросы аудита, первичных документов, соответствия проведенных исследований мировым стандартам. Но другой вопрос - как относятся к привитым российской вакциной в других странах.

"Другой аспект - это приезд [в другие страны] наших граждан, которые привиты той или иной отечественной вакциной. Мне кажется, этот вопрос больше находится в политической сфере и соответствующих соглашений", - считает Ишмухаметов.

"КовиВак" - российская вакцина от коронавируса, зарегистрированная в феврале 2021 года. Она является инактивированной, то есть, в ней используется сам вирус COVID-19 после обезвреживания. Иммунитет после вакцинации этим препаратом вырабатывается примерно такой же, как и после перенесенного заболевания.

Как ранее писал сайт kp.ru, Центр имени Чумакова РАН нарастит производство вакцины от коронавируса "КовиВак". Планируется, что модернизация производства позволит до конца 2021 года дополнительно выпустить 2,5 млн доз. В гражданский оборот направят 1,5 млн доз.