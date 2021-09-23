На полигоне в Харькове заметили украинскую модификацию советского танка Т-72

Новую украинскую модификацию танка Т-72 разрабатывали совместно с чешскими и французскими производителями. Фото: YouTube

На полигоне в Харькове заметили модифицированный советский танк Т-72, который был разработан в Харькове в 90-х годах прошлого века. Видео с испытанием Т-72МП появилось в сети.

По данным "Российской газеты", машина долгое время находилась в отстойнике участка полигонных испытаний опытного цеха 190 Харьковского конструкторского бюро машиностроения.

Модификацию танка разрабатывали совместно с чешскими и французскими производителями. На него установили французскую систему управления огнем SАVAN 15, повысившую эффективность применения 125-мм пушки и спаренного 7,62-мм пулемета. Компания SAGEM поставила стабилизированный в двух плоскостях прицельный комплекс SAVAN 15MP с тепловизионным каналом и панорамным прицелом SFIM, который позволяет наводчику обнаруживать цели ночью на расстоянии до 3000 метров

Также Т-72МП обзавелся новым моторно-трансмиссионным отделением с двигателем 6ТД мощностью в 1000 лошадиных сил.

Сайт kp.ru рассказывал, как на Украине танк случайно обстрелял село во время учений. Танк Т-64 выпустил несколько снарядов, которые разорвались на территории частного домохозяйства. В результате инцидента никто не пострадал.