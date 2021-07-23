На Украине танк случайно обстрелял село во время учений Фото: пресс-центр штаба ООС

На Украине танк бригады имени гетмана Ивана Мазепы случайно обстрелял село во время учений «Казацкая булава – 2021», сообщила прокуратура Николаевской области.

Танк Т-64 выпустил несколько снарядов, которые разорвались на территории частного домохозяйства. В результате инцидента никто не пострадал.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье УК Украины «Небрежное отношение к военной службе». Назначена проверка.

Как писал сайт kp.ru, в начале июня 2021 в Польше МиГ-29 во время учений на полигоне в Надаржице по ошибке обстрелял такой же истребитель, летевший с ним в паре. Пилот при обстреле применил пушки калибром 30 миллиметров, пробив обшивку самолета сослуживца и нарушив конструкцию истребителя.

В марте 2021 в ходе военных учений в итальянской провинции Порденоне танк по ошибке обстрелял местную куриную ферму.