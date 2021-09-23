Российской делегации на ПАСЕ запретили свободное перемещение по Страсбургу

У российской делегации на ПАСЕ не получится погулять по Страсбургу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейские чиновники запретили свободное перемещение по Страсбургу делегатам России на сессии ПАСЕ, которая откроется в понедельник, 27 сентября. Об этом рассказал журналистам член делегации Совфеда, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

По его словам, ограничение связано с антиковидными мерами. Дело в том, что россияне привиты вакциной "Спутник V", а она не признана в Евросоюзе. Поэтому участников делегации прировняли к гостям из "красной зоны".

"Нашей делегации пришло предписание, что поскольку вы не привиты, и вы из "красной зоны", то вы можете перемещаться только из гостиницы в здание Парламентской Ассамблеи", - констатировал Круглый.

По его словам, при этом на турецкую делегацию не наложили никаких ограничений по передвижению, хотя она также из "красной зоны", только привита Pfizer.

Ранее сайт kp.ru писал, что глава российского МИД Сергей Лавров рассказал, как другие страны относятся к отечественной вакцине от коронавируса "Спутник V". По словам дипломата, большинство партнеров РФ в Европе хотят скорейшей регистрации препарата в ЕС.