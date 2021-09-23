Кремль не рассматривает возможность введения локдауна из-за коронавируса

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кремле не обсуждают возможность введения нового локдауна из-за пандемии коронавируса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

"На федеральном уровне, по крайней мере в администрации президента, какие-то обсуждений на этот счет не ведется", - подчеркнул Песков.

Представитель Кремля отметил, что в правительстве внимательно следят за развитием ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией. Однако, по его словам, за этим внимательно следят и губернаторы, у которых имеются особые полномочия на случай худшего варианта развития.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова в среду, 22 сентября, заявила, что заболеваемость коронавирусной инфекцией растет в 36 регионах России.

По ее словам, необходимо принять меры для снижения числа случаев заражения. В частности, Попова призвала обеспечить готовность всех систем.