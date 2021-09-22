Заболеваемость коронавирусом растет в 36 регионах России

Анна Попова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заболеваемость коронавирусной инфекцией растет в 36 регионах России, заявила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, необходимо принять меры для снижения числа случаев заражения. В частности, Попова призвала обеспечить готовность всех систем.

Как ранее писал сайт kp.ru, Анна Попова заявила, что ведомство пока не видит оснований для отмены масочного режима на территории России. Это может быть только тогда, когда мы перестанем заражаться новой коронавирусной инфекцией, отметила специалист. Сейчас главный инструмент в борьбе с пандемией — это вакцина, добавила Попова.

С призывом активнее вакцинироваться выступил и первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко. Он считает, что возвращение к обычной "доковидной" жизни во многом зависит от самих россиян.