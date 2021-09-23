ФСБ изъяла у жителей Хабаровского края 100 килограмм черной икры

Правоохранители пресекли незаконную добычу рыбы, занесенной в Красную книгу

В селе Солонцы Хабаровского края, сотрудники Пограничного управления ФСБ России изъяли у трех местных жителей 100 килограмм икры рыб осетровых видов и 120 килограмм переработанной продукции. Об этом сообщают в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. У мужчин было изъято орудие для браконьерского промысла. Специалисты оценивают причиненный ущерб в 23 миллиона рублей.

- Сотрудники ФСБ пресекли незаконную добычу и оборот ценных видов водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу, - говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства отметили, что лица, причастные к противоправным действиям, задержаны. На данный момент проводится разбирательство, по данным которого примут правовое решение.

Ранее сообщалось, что полиция изъяла в Москве 900 кг гибридной икры стоимостью больше 50 млн рублей. Владельцы деликатеса вводили покупателей в заблуждение, рассказывая о старинном астраханском рецепте. Известно, что фасовка рыбной продукции производилась в Тверской области. Затем товар поставляли в элитные магазины столицы.