Центр Гамалеи подал документы на регистрацию вакцины от коронавируса для подростков

Минздрав получил документы на регистрацию вакцины от COVID-19 для подростков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Документы на регистрацию вакцины от коронавирусной инфекции для подростков поступили в Минздрав РФ, сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Разработчиком препарата "Гам-ковид-вак-М" выступил национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

"В соответствии с установленной процедурой, документы будут направлены на экспертизу, по результатам которой будет приниматься решение о государственной регистрации вакцинного препарата", - пояснил Кузнецов.

Как ранее писал сайт kp.ru, в июле уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что обсуждать вакцинацию подростков от коронавирусной инфекции преждевременно, пока нет итогов клинических исследований.

К вопросу вакцинации подростков нужно подходить максимально серьезно, так как речь идет о здоровье детей, считает Кузнецова. Она уточнила, что даже после регистрации вакцины для детей, прививку будут делать только после разрешения родителей.