В России повторился рекорд суточной смертности от коронавируса

За последние сутки в России выявлено 21 438 случаев COVID-19 Фото: Олег УКЛАДОВ

За последние сутки от коронавируса в России умерли 820 человек - это повторение рекорда по смертности, который впервые был установлен в августе 2021 года. При этом в Москве смертность опять поднялась до уровня начала сентября - за последние сутки от COVID-19 скончались 54 человека.

За последние сутки в России выявлено 21 438 случаев COVID-19 - это максимум по заболеваемости за весь сентябрь. Как сообщает оперативный штаб по противодействию COVID-19, уровень смертности держится на уровне более 800 человек уже трое суток.

Среди регионов-лидеров по смертности, помимо столицы, Санкт-Петербург, Свердловская область, Краснодарский край, Нижегородская область, Ростовская область и Пермский край.

Как ранее писал сайт kp.ru, эксперты рассказали, как заработать гибридный иммунитет, который неуязвим для мутирующего коронавируса. Его появление – признак того, что пандемия начала выдыхаться.