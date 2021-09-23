Франция выставит Австралии счет за разорванный контракт по подлодкам

Австралия успела подписать и оплатить два контракта по подлодкам на 840 млн евро Фото: REUTERS

Французская судостроительная корпорация Naval Group будет требовать компенсацию от Австралии за разорванный многомиллиардный контракт на производство подводных лодок. Об этом в интервью изданию Le Figaro объявил президент компании Пьер Поммелле.

По его словам, специалисты уже приступили к подсчету издержек. Когда все нюансы будут учтены, французы предъявят австралийским партнерам счет. По словам Поммелле, на это уйдет несколько недель.

Глава Naval Group также уточнил, что Австралия уже успела подписать и оплатить два контракта на 840 млн евро.

Как ранее писал сайт kp.ru, государственный секретарь Франции по европейским делам Клеман Бон заявил, что Европа теряет доверие к Австралии из-за разрыва многомиллиардного контракта на строительство 12 подводных лодок. По его словам, это "серьезное нарушение доверия со стороны Австралии" и это может поставить под сомнение дальнейшие переговоры со страной.

Напомним, США, Великобритания и Австралия объявили о создании нового блока против Китая под названием AUKUS. В рамках нового проекта Вашингтон и Лондон пообещали помочь Австралии создать собственный атомный подводный флот. В результате Австралия разорвала уже подписанный контракт с Францией о поставке ей французских субмарин.