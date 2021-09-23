МИД Эстонии вручил ноту российскому послу из-за "нарушения воздушного пространства"

Подробности инцидента с "нарушением воздушного пространства" Эстонии неизвестны Фото: Елена КРИВЯКИНА

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало к себе посла РФ Александра Петрова. Российскому дипломату вручили ноту из-за некоего нарушения воздушной границы страны.

"С точки зрения Эстонии, это очень досадный и серьезный инцидент, и такая серия нарушений, которые уже имели место неоднократно, отнюдь не приемлема", - заявляют в МИД Эстонии.

Подробности инцидента с "нарушением воздушного пространства" страны неизвестны. Отмечается только, что все произошло 22 сентября 2021 года. Российская сторона пока не прокомментировала утверждения эстонского МИД.

Как ранее писал сайт kp.ru, 11 сентября российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель - самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВВС Норвегии. Российские истребители сопроводили его домой.