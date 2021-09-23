На Украине приняли закон об олигархах

Документ вступит в силу через полгода и будет действовать в течение 10 лет Фото: REUTERS

Верховная рада Украины приняла законопроект о предотвращении угроз нацбезопасности, связанных с влиянием олигархов. За документ проголосовали 279 депутатов при 226 необходимых, сообщается на сайте парламента.

Законопроект предлагает дать определение тому, кто такой олигарх, а также создать реестр таковых на Украине. Последствиями включения в реестр могут быть, в частности, декларирование любых контактов с публичными служащими. Также олигархам запрещается делать взносы в поддержку политических партий и становиться покупателями в процессе так называемой большой приватизации.

Документ вступит в силу через полгода и будет действовать в течение 10 лет. Предполагается, что он станет первым шагом к тому, чтобы ликвидировать существующую в стране олигархическую систему.

Как ранее писал сайт kp.ru, Киев не планирует разрывать дипломатические отношения с Россией в связи с выборами в Государственную думу РФ, проведенных в Крыму и на неподконтрольной украинской стороне территории Донбасса. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.