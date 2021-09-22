Глава МИД Украины: Киев не планирует разрывать дипотношения с Россией из-за выборов в Крыму Фото: REUTERS

Киев не планирует разрывать дипломатические отношения с Россией в связи с выборами в Государственную думу РФ, проведенных в Крыму и на неподконтрольной украинской стороне территории Донбасса. Такое заявление сделал в среду, 22 сентября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Дипломатические отношения нужно было разрывать в 2014 году. Теперь должно произойти что-то мегакатастрофическое, чтобы вернуться к этому вопросу. Потому что разрыв дипломатических отношений - это высшая мера наказания», - заявил глава украинского внешнеполитического ведомства в интервью телеканалу «Дом».

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 22 сентября, Германия заявила, что не признала результаты выборов в Крыму. Как заявила представитель правительства ФРГ, воссоединение полуострова с Россией представляет «нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины».

Днем ранее, 21 сентября, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара не признает Крым частью России и считает необходимым сохранить территориальную целостность Украины. Незадолго до этого Грузия не признала прошедшие в Крыму выборы в Госдуму.

Напомним, Крым вернулся в состав России в результате референдума, который прошел 16 марта 2014 года, когда подавляющее большинство крымчан проголосовали за воссоединение полуострова с РФ.