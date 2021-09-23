Володин считает, что России не стоит принимать участие в заседании ПАСЕ Фото: Юлия Зырянова/ТАСС

России не стоит принимать участие в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, поскольку ограничение прав российской делегации было несправедливым, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

«Российской делегации на сессии ПАСЕ запретили свободное перемещение по Страсбургу в связи с тем, что Евросоюз не признает вакцинацию российским препаратом «Спутник V». Это несправедливое решение, прежде всего, по отношению к нашим гражданам. Они избрали своих депутатов, которые представляют их интересы, интересы страны… В связи с этим правильно было бы не принимать участие в заседании ПАСЕ», – написал спикер Госдумы в своем Telegram-канале.

По мнению Володина, запрет на свободное перемещение российской делегации по Страсбургу связано с фармацевтическим лобби западных компаний, которые хотят увеличить продажи своих вакцин против коронавирусной инфекции. Он отметил, что «Спутник V» одобрен уже более чем в 70 странах мира, однако ЕС до сих пор не признает российский препарат. Как заявил спикер Госдумы, такое отношение к России выглядит как попытка «политизировать процесс признания вакцин».

«Российская делегация должна быть допущена в Парламентскую ассамблею представлять интересы наших граждан без каких-либо ограничений…ПАСЕ должна определиться: либо это место для дискуссий, где руководствуются законом и стандартами, либо это лоббистская организация, действующая в интересах фармацевтических компаний и продвигающая те вакцины, которые им выгодны», – добавил он.

Как писал сайт kp.ru, европейские чиновники запретили свободное перемещение по Страсбургу делегатам России на сессии ПАСЕ.