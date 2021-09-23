Эрдоган заявил, что ожидает на встрече с Путиным важных решений

Эрдоган ожидает на встрече с Путиным важных решений Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поделился ожиданиями от предстоящей встречи с российским лидером Владимиром Путиным. По словам турецкого президента, на переговорах стороны должны принять важные решения.

«Двусторонняя встреча, которую мы проведем в Сочи, действительно важна. Встречи делегаций не будет, будут только переговоры один на один с господином Путиным. Мы обсудим двусторонние отношения Турции и России и ситуацию в Сирии. Мы поговорим с ними о том, откуда мы пришли в Сирии и куда мы придем в следующем процессе. Мы, безусловно, придем к важным решениям в турецко-российских отношениях», – сообщил Эрдоган в интервью турецкому изданию Hurriyet.

Как отметил президент Турции, Анкара пока не видит каких-то ухудшений в отношениях с Москвой, что подтверждается возросшими объемами торговли и общего понимания сирийской проблемы.

Как писал сайт kp.ru, Эрдоган планирует провести встречу Путиным 29 сентября 2021. Переговоры президентов, как ожидается, пройдут в Сочи. Турецкий лидер пробудет в России один день.

Напомним, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что турецкий президент готовится к визиту в Россию. По его словам, планируется «самая обширная» повестка переговоров, в числе которой двусторонние отношения, ситуация в Сирии и другие региональные проблемы.