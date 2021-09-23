Извержение вулкана Фуэго началось в Гватемале

Вулкан Фуэго в Гватемале Фото: Национальный координационный центр по борьбе с последствиями стихийных бедствий Гватемалы

В Гватемале началось извержение вулкана Фуэго, сообщает Национальный координационный центр по борьбе с последствиями стихийных бедствий страны.

Вулкан начал выбрасывать пепел и пирокластические потоки. Жителям близлежащих районов рекомендуется быть осторожными и готовиться к эвакуации, сообщается на сайте ведомства.

Фуэго имеют высоту 3,7 километра и считается одним из самых активных вулканов Гватемалы. В 2018 году в результате извержения Фуэго в республике погибли 300 человек.

Как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе на Канарских островах началось извержение вулкана в районе населенного пункта Эль-Пасо. Ущерб от извержения оценили в более чем 400 миллионов евро. Потоки лавы двигались со скоростью 200 метров в час в сторону побережья, было эвакуировано около 6 тысяч человек, включая туристов и уничтожено почти двести домов.