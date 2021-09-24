Депутат Рады предрек Зеленскому бегство в Россию из-за закона об олигархах Фото: REUTERS

Депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что принятие на Украине закона "Об олигархах" грозит привести к бегству президента страны Владимира Зеленского в Россию. Об этом он написал в своем посте в Telegram-канале.

В частности, политик намекнул, законопроект превращает Украину "в монархию под руководством Владимира Первого".

- Это же большая коррупция. СНБО, а по сути - сам Зеленский - будет решать, кто плохой, а кто хороший. И сразу начнется: не хочешь быть плохим, то неси чемодан с деньгами на Банковую (где расположен офис президента), - говорится в посте украинского депутата.