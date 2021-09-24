Талибы* надеются на помощь России в борьбе с наркотрафиком

Забиулла Муджахид Фото: REUTERS

Новое правительство Афганистана, сформированное после захвата власти радикальным движением "Талибан"*, рассчитывает на помощь России и других стран в борьбе с наркотрафиком, который идет из страны. Об этом заявил в интервью РИА Новости замминистра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид.

"Выращивание конопли в Афганистане является серьезной проблемой. Важно, чтобы мы дали фермерам альтернативу этому, - заявил Муджахид. - В этих вопросах многие страны, включая Россию, могут помочь в ликвидации путей контрабанды".

По его словам, прекращение наркотрафика из Афганистана – это одно из важных направлений работы, наряду с невмешательством других стран в его внутренние дела, борьбой с контрабандой оружия и прекращением вывоза из страны средств, полученных преступным путем.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент РФ Владимир Путин на совместной встрече лидеров ОДКБ и ШОС заявил, что отсутствие средств в казне Афганистана может подтолкнуть новые власти страны к торговле наркотиками и оружием. В связи с этим он подержал созыва донорской конференции под эгидой ООН, на которой планируется обсудить возможные меры поддержки.

Вместе с тем российский лидер отметил, что новые власти Кабула заявили о намерении бороться с наркоторговлей и вспомнил, что ранее им это хорошо удавалось.

*Террористическая организация, запрещенная в России.