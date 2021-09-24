Ленинградская область будет ежегодно награждать 10 лучших волонтеров

Ежегодно в Ленинградской области будут награждать десять лучших добровольцев. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

В Ленинградской области появится специальная награда для добровольцев. Ежегодно правительство региона будет отмечать 10 лучших волонтеров знаками отличия «За вклад в развитие добровольчества (волонтерства) в Ленинградской области». Получить их смогут представители некоммерческих организаций, добровольческих объединений и гражданского общества. Награда будет вручаться за участие в социально значимых мероприятиях и проектах, а также за значительный личный вклад в развитие добровольческой деятельности, сохранение традиций милосердия, реализацию социально значимых проектов и безвозмездную помощь людям.

Одно из основных требований - добровольцы, претендующие на награду, должны участвовать в волонтерском движении на территории Ленинградской области не менее трех лет. Также учитывается успешный опыт самостоятельной реализации социально значимого проекта с привлечением грантовых средств, в том числе средств Фонда президентских грантов, Федерального агентства по делам молодежи, грантов губернатора Ленинградской области или средств субсидий региональных органов исполнительной власти.

Предложение создать в регионе специальный знак отличия «За вклад в развитие добровольчества в Ленинградской области» в этом году высказала руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова. Ее идею поддержал губернатор области Александр Дрозденко.

Кроме того, со следующего года в регионе появятся новые меры поддержки добровольчества. Гранты губернатора на реализацию своих социальных проектов смогут получить как некоммерческие организации, так и отдельные волонтеры.

- Комитет общественных коммуникаций Ленинградской области займется проведением конкурсного отбора среди социально ориентированных некоммерческих организаций в режиме «одного окна», а региональный комитет по молодежной политике возьмет на себя конкурс губернатора по поддержке молодежных инициатив для физических лиц от 14 до 35 лет, - рассказал зампред правительства Ленинградской области Владимир Цой.

По его словам, заявки на единый конкурс по предоставлению грантов губернатора будут приниматься по 13 социально значимым направлениям. Одно из таких направлений - поддержка проектов, ориентированных на работу с молодежью и развитие добровольческого движения. Еще одно нововведение – будут увеличены сроки реализации грантовых проектов. Если раньше победители конкурса могли рассчитывать на грантовое финансирование в течение одного года, то с 2022 года срок поддержки увеличивается до трех лет.

- Это позволит развивать проектный подход, ориентированный не на разовые акции, а на решение какой-то конкретной проблемы, - рассказала председатель комитета общественных коммуникаций региона Екатерина Путронен.

Ранее правительство Ленинградской области подписало соглашение с Ассоциацией волонтерских центров и региональным Ресурсным добровольческим центром о развитии добровольчества на территории региона. Соглашение было заключено в августе этого года во время Межрегионального молодежного образовательного форума Северо-Западного федерального округа «Ладога».