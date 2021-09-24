Союз автостраховщиков рассказал, кому нужно проходить техосмотр с 1 октября 2021

Проверка автомобиля на соответствие установленным стандартам качества на станции технического осмотра. Фото: Егор Алеев/ТАСС

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) назвали несколько категорий водителей, которые обязаны пройти техосмотр по новым правилам с 1 октября. Об этом сообщает РБК.

Пройти осмотр придется тем, у которых до 1 февраля 2021 года истек срок действия диагностической карты автомобиля. Получить первую техническую карту обязаны владельцы тех машин, которые достигли возраста четырех лет.

Техосмотр в обязательном порядке должны пройти владельцы коммерческого, пассажирского и грузового транспорта. Это касается автомобилей, которые оформлены на юридическое лицо или используется для коммерческих целей.

За отсутствие диагностической карты водителю автомобиля может грозить штраф в размере 500-800 рублей. С 1 марта 2022 года в силу может вступить новый штраф в 2000 рублей.

Напомним, как сообщалось ранее, с 1 октября текущего года начнет действовать новый закон по техосмотру автомобилей. Будут введены электронные диагностические карты, пройти техосмотр можно будет только на аккредитованных СТО, а состояние авто будет оценивать фотофиксация.