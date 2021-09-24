21 379 случаев заболевания коронавирусом выявили в России за сутки

Коронавирусом за сутки заразились 21 379 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в России выявили 21 379 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. У 1 749 пациентов, или 8,2% болезнь протекала бессимптомно, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Наибольшее число новых заболевших зарегистрировано в Москве, где за сутки заболели 2893 человека. На втором месте по заболеваниям Санкт-Петербург – там выявили 1874 новых случаев, на третьем Московская область – 1008 заболевших.

Общее количество заразившихся коронавирусом с начала пандемии до 7 294 672 человек, выздоровевших - 6 574 608 (+ 15 828 за сутки).

Как ранее писал сайт kp.ru, замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что заболеваемость коронавирусом в России осенью 2021 года ожидается ниже, чем в прошлом году. Он связывает это с тем, что 40 млн россиян прошли вакцинацию, а у части населения есть антитела после перенесенного ковида.