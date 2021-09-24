Бастрыкин: нападения на учебные заведения связаны с деструктивным влиянием интернета Фото: REUTERS

Нападения на учебные заведения связаны с деструктивным влиянием интернета. Такое заявление сделал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, предложив ограничить молодежь от опасной информации.

«Интернет, телевидение, социальные сети стали таким источником воспитания, который культивирует насилие, равнодушие к проблемам сверстников, безнравственность. Детей надо вытаскивать из интернета, а не погружать их туда за бюджетные деньги», - сообщает ТАСС слова главы СК РФ.

Бастрыкин отметил, что распространяемая в сети деструктивная информация приводит к тому, что насилие в умах детей становится естественным и нормальным, а также они замечают, как «нападавшие превращаются в героев в СМИ и соцсетях». По его словам, подростки ориентируются на героев компьютерных игр, «которые решают проблемы "просто" - ликвидируя оппонента».

Как писал сайт kp.ru, Бастрыкин предложил ограничить демонстрацию жестоких сцен на федеральных телеканалах. Председатель СК РФ призвал принять дополнительные меры, связанные с защитой молодежи от информации, которая угрожает ее «безопасности и развитию», отметив необходимость активнее распространять социальную рекламу, а также пропагандировать занятия спортом и здоровый образ жизни.