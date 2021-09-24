Элла Памфилова объявила финальную явку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Финальная явка на выборах в России составила 51,72%, сообщили в Центризбиркоме.

Глава ЦИК Элла Памфилова уточнила, что в списки избирателей включены свыше 109 млн человек, из них почти 56,5 млн проголосовали.

"У нас в списки избирателей были включены 109 204 662 избирателя. В выборах приняли участие 56 484 685 избирателей, или 51,72% от числа избирателей, включенных в списки избирателе", - уточнила Памфилова.

Как ранее писал сайт kp.ru, выборы в Госдуму проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. За места в нижней палате парламента боролись 14 партий. Одновременно с этими выборами шли прямые выборы глав девяти российских субъектов, а также 39 региональных парламентов.

Напомним, Памфилова в понедельник, 20 сентября, сообщила, что выборы в России состоялись, уточнив, что в ходе голосования признаны недействительными 25,83 тысячи бюллетеней, что она назвала ничтожным результатом.