Кремль: ЦИК РФ действует жестко, преследуя цель проведения справедливых и честных выборов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центризбирком России действует жестко и бескомпромиссно, преследуя цель проведения справедливых и честных выборов. Такое заявление в пятницу, 24 сентября, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Центризбирком выполняет свои функции жестко и бескомпромиссно, преследуя главную цель - проведение конкурентных, честных, справедливых выборов», - заявил представитель Кремля, отметив, что ЦИК предпринимает те меры, которые считает необходимыми.

Как писал сайт kp.ru, согласно представленным в пятницу, 24 сентября данным, финальная явка на выборах в России составила 51,72 процента. Глава Центризбиркома Элла Памфилова отметила, что в списки избирателей включены свыше 109 млн человек, из них почти 56,5 млн проголосовали.

Кроме того, глава ЦИК РФ сообщила, что к следующим федеральным выборам будет единая система онлайн-голосования, однако опция отложенного голосования, позволяющая изменить решение, применяться не будет.