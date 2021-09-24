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Политика24 сентября 2021 12:56

Кремль: Россия вместе с другими странами следит за действиями талибов* в Афганистане

Песков прокомментировал слова замминистра афганского правительства Забиуллы Муджахида о том, что Талибан* ждет приглашения в Москву
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москва очень внимательно следит за действиями новых властей «Талибана»* в Афганистане. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова замминистра культуры афганского правительства Забиуллы Муджахида о том, что талибы* ждут приглашения в Россию.

«Как и подавляющее большинство стран мира, мы предпочитаем самым внимательным образом наблюдать за тем, что делают талибы в Афганистане, какую окончательную структуру примет система власти в этой стране, как будут обеспечиваться ранее данные обещания», - заявил представитель Кремля, подчеркнув, что Москва «очень внимательно за всем этим» наблюдает.

Напомним, накануне замминистра культуры нового афганского правительства, сформированного после захвата власти радикальным движением «Талибан»*, заявил, что Афганистан рассчитывает на помощь России и других стран в борьбе с наркотрафиком, который идет из страны.

*Террористическая организация, запрещенная в России.