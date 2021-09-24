ЦИК подвел итоги выборов в Госдуму

В нижнюю палату парламента прошли представители восьми партий Фото: REUTERS

Председатель ЦИК Элла Памфилова подвела итоги выборов в Госдуму РФ восьмого созыва. Глава Центризбиркома объявила, что выборы признаны состоявшимися.

По итогам голосования в нижнюю палату российского парламента войдут представители восьми партий:

- "Единая Россия" - 324 мандата;

- КПРФ - 57;

- "Справедливая Россия - 27;

- ЛДПР - 21;

- "Новые люди" - 13;

- "Гражданская платформа";

- Партия роста - 1;

- "Родина" - 1.

Кроме того в состав Госдумы прошли пять самовыдвиженцев:

- координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Олег Леонов;

- телеведущий Анатолий Вассерман;

- актер Дмитрий Певцов;

- Владислав Резник (по одномандатному округу в Республике Адыгея);

- Леонид Бабашов (по одномандатному округу в Крыму).

Как ранее писал сайт kp.ru, итоговая явка на выборах в России превысила 51%, следует из данных ЦИК.