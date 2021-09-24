ЦИК подвел итоги выборов в Госдуму

В нижнюю палату парламента прошли представители восьми партий
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Председатель ЦИК Элла Памфилова подвела итоги выборов в Госдуму РФ восьмого созыва. Глава Центризбиркома объявила, что выборы признаны состоявшимися.
По итогам голосования в нижнюю палату российского парламента войдут представители восьми партий:
- "Единая Россия" - 324 мандата;
- КПРФ - 57;
- "Справедливая Россия - 27;
- ЛДПР - 21;
- "Новые люди" - 13;
- "Гражданская платформа";
- Партия роста - 1;
- "Родина" - 1.
Кроме того в состав Госдумы прошли пять самовыдвиженцев:
- координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Олег Леонов;
- телеведущий Анатолий Вассерман;
- актер Дмитрий Певцов;
- Владислав Резник (по одномандатному округу в Республике Адыгея);
- Леонид Бабашов (по одномандатному округу в Крыму).
Как ранее писал сайт kp.ru, итоговая явка на выборах в России превысила 51%, следует из данных ЦИК.