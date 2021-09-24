Голикова: размер маткапитала на первого ребенка в 2024 вырастет до 544 301 рублей

Татьяна Голикова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Размер материнского капитала на первого ребенка в 2022 вырастет до 503 237 рублей, а в 2024 году данные выплаты составят 544 301 рубль. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, отметив, что эти выплаты в 2022–2024 годах будет направлено более 1,6 трлн рублей.

«В рамках федерального бюджета будет проиндексирован размер материнского капитала. В 2022 году при рождении, усыновлении первого ребенка он составит 503 237 рублей, а в 2024 году вырастет до 544 301 рубль», - заявила вице-премьер в ходе заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ.

Как уточнила Голикова, при рожденье второго и последующих детей размер маткапитала в следующем году составит 665 009 рублей, в 2024 году он вырастет до 719 274 рубля.

Напомним, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в бюджет РФ на 2022 год заложены средства на индексацию маткапитала.